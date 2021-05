El brot de Sant Julià ha infectat 25 persones

Andorra la VellaJa fa dies que la pandèmia va a la baixa. Malgrat que dijous, en relació a dimecres, es van detectar més d'una vintena de nous casos positius per Covid, durant les darreres 24 hores només se n'han registrat 4. “Forma part de l'efecte serra propi de l'aplanament” de la corba de contagis, ha dit aquest divendres la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, qui ha confirmat aquest efecte per la taxa de reproducció del SARS-COV-2 que es manté al voltant d'1, concretament a 0,95.

Els casos totals per Covid que segueixen actius al país han tornat a baixar dels 200 i aquest divendres s'han situat en 192, amb unes xifres similars a les de finals de l'agost passat. La pressió hospitalària també s'ha alleugerit una mica durant les darreres hores i aquest divendres hi ha dues persones ingressades a l'hospital de Meritxell, una d'elles a planta i l'altra a la Unitat de Cures Intensives, requerida de ventilació mecànica. Pel que fa a la situació a les aules, cal destacar que disset es troben sota vigilància activa, cinc de les quals total i dotze parcial. A més d'altres quinze estan en vigilància passiva.

El brot originat durant l'acte cultural a Sant Julià de Lòria fa dos caps de setmana continua actiu i ha infectat 25 persones, dues més que dimecres. Mas ha informat que continua l'enquesta epidemiològica per esbrinar si hi ha algun positiu més.

Sobre l'arribada de noves remeses de vacunes, malgrat que dilluns començarà la fase d'administració de segones dosis per a les persones a les quals se'ls va administrar la primera fa tres setmanes, no hi ha notícies d'arribada de nous vaccins. El missatge de les autoritats és reiteratiu: “Treballem intensament perquè arribin noves remeses, arribaran en breu, però no podem concretar quin dia serà”.

Mas ha destacat que fins ara s'han administrat 32.317 vaccins (27.613 en primera dosi i 4.704 en segona dosi). En aquest sentit, ha recordat que el 12 de maig va ser el darrer dia que es van administrar vaccins i que la setmana que ve les persones que fa 21 dies es van vacunar amb Pfizer rebran la segona dosi, mentre que a mitjans de juny també hi haurà l'administració de segones dosis d'AstraZeneca. A la plataforma de vacunació hi ha 43.541 persones inscrites i la secretària d'Estat ha recordat que és una condició "indispensable" per rebre el vaccí. Mas ha posat en relleu que les inscripcions a la plataforma van "més a poc a poc" quan no arriben vacunes i en canvi "quan n'arriben" es dona una inscripció més elevada. En aquest sentit, ha manifestat que segurament "els joves veuen més lluny" que els toqui el seu torn i per això s'estan esperant i ha afegit que de ben segur quan hi hagi aquests vaccins hi haurà "noves inscripcions". Precisament, sobre el fet de comptar amb noves dosis, ha reiterat que no es vol donar una data concreta i que s'espera que sigui "aviat".