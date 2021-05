L'acte cultural que ha causat el brot de Sant Julià es va saltar el protocol de Salut

Andorra la VellaEl brot del 8 de maig passat a Sant Julià, en el marc d'un acte cultural pel qual 21 persones, entre artistes i els seus familiars, han donat positiu per Covid es podria haver originat perquè no es van seguir els protocols de seguretat per part dels interessats. “L'Oficina Covid ha informat que no s'haurien seguit els protocols de salut establerts perquè no totes les persones que estaven a l'escenari es van fer un test d'antígens tres hores abans de sortir a escena”, ha explicat aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Concretament, el dirigent ha puntualitzat que cap dels integrants de l'espectacle s'hauria fet la prova prèvia a l'esdeveniment, quan Salut els obliga a mostrar el resultat negatiu del test tres hores abans de l'actuació. En conseqüència, el Govern ha obert un expedient i, segons ha dit Benazet, “si cal, se sancionarà els organitzadors”.

“Ningú de l'espectacle, ni de dissabte ni de diumenge, es va sotmetre al test d'antígens. Si això s'acaba demostrant suposaria una falta contra la salut pública”, ha afegit el ministre. “És molt trist, perquè en un primer moment ens van dir que sí s'havien seguit els protocols, tot i que després hem vist que no. Però ho estem investigant i si es demostra tindrà les conseqüències que hagi de tenir”, ha dit Benazet.

En qualsevol cas, tot i que el brot ha afectat 21 persones, no s'ha reportat que ningú entre el públic assistent cap dels dos dies a l'espectacle s'hagi infectat.

Pel què fa a l'actualització de dades de la pandèmia, el ministeri ha reportat 45 casos més que divendres, una desena dels quals s'han registrat aquest diumenge. Andorra té aquest dilluns 217 casos actius. La pressió hospitalària ha disminuït, i aquest dilluns hi ha cinc pacients hospitalitzats, tres a planta de l'hospital, “dos dels quals se'ls donarà d'alta a la properes hores”, segons Benazet, i dos més a l'UCI, un d'ells amb ventilació mecànica.