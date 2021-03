Brussel·les proposa un passaport sanitari gratuït

Brussel·lesBrussel·les proposa un passaport sanitari gratuït per verificar amb un QR la vacunació, haver passat el virus o ser negatiu en Covid-19. La Comissió Europea (CE) ha presentat aquest dimecres la proposta sobre aquest document de viatge que, a l'espera del vistiplau dels governs europeus, no estarà llest abans de juny, ja que l'executiu europeu trigarà almenys tres mesos a fer-lo operatiu a nivell tècnic. De totes maneres, quedarà en mans dels estats decidir quines proves accepten com a salconduit, així com les restriccions de moviment per la Covid-19.

La CE ha avisat que els no vacunats hauran de tenir la mateixa llibertat de moviment que els vacunats mentre se sotmetin a "proves o quarantenes". "Estar vacunat no serà una precondició per viatjar", insisteixen des de Brussel·les.

Els 27 estats membre de la Unió Europea discutiran el sistema de mobilitat ideat per l'executiu d'Ursula Von der Leyen a la pròxima cimera del 25 i 26 de març. D'entrada, els líders europeus estan a favor d'un passaport Covid-19, mentre no signifiqui una discriminació per als no vacunats. El Parlament Europeu també haurà de donar el seu vistiplau al passaport de la Covid-19.

A Brussel·les aposten per tirar endavant un document flexible que permeti demostrar l'estatus sobre la Covid-19 de cara a reactivar els viatges a l'estiu. "El Certificat Verd Digital ofereix una solució a tota la UE per garantir que els ciutadans es beneficiïn d'una eina digital harmonitzada per moure's a la UE", ha defensat la vicepresidenta de la CE Vera Jourová.

La Comissió Europea planeja ara un nou sistema de mobilitat europea que integri tres opcions: test de Covid-19, vacunació i una prova d'haver superat el virus. Batejat com a Certificat Verd Digital, aquest document de viatge serà eminentment digital, gratuït i permetrà demostrar alguna d'aquestes tres situacions. Tot i això, també tindrà una versió en paper. En qualsevol format, comptarà amb un QR que "permeti la verificació de l'autenticitat, validesa i integritat del certificat".