L'EMA defensa la vacuna d'AstraZeneca: "Una situació com aquesta no és inesperada"

Brussel·lesL'Agència Europea del Medicament (EMA per les seves sigles en anglès) ha hagut de sortir al pas aquest dimarts davant l'allau de països europeus que, després d'una onzena de casos greus de trombosi, han suspès preventivament l'aplicació de la vacuna de la farmacèutica anglosueca AstraZeneca, desenvolupada pels laboratoris d'Oxford. La directora d'aquesta agència europea, Emer Cooke, ha comparegut en roda de premsa per calmar les aigües i enviar un missatge de confiança a la ciutadania. Segons Cooke, "una situació com aquesta no és inesperada" i, per quarta vegada, reitera que a hores d'ara els beneficis de posar la vacuna d'AstraZeneca superen els riscos perquè els casos de trombosi detectats són molt rars.

Això no vol dir que l'EMA no estigui estudiant de manera individual i exhaustiva els casos que països com Noruega i Alemanya han detectat per delimitar si són causa directa de la vacuna, és a dir, un efecte secundari encara que rar o si és només una coincidència. Cooke ha insistit que els seus experts estan avaluant des de la setmana passada tota la informació que els arriba per aclarir-ho i que serà dijous a la tarda quan s'emetrà un nou dictamen sobre el tema.

"Una situació com aquesta no és inesperada. Quan vacunes milions de persones és inevitable que hi hagi incidents. El rol de l'EMA és avaluar-los per veure si realment són efectes secundaris o coincidències", ha reblat la directora, que ha reconegut també la seva "preocupació" per l'efecte que tot plegat pugui tenir en la confiança dels ciutadans en la vacuna.

Què cal esperar de l'EMA dijous? La seva directora ha explicat que hi ha un ampli ventall de possibilitats sobre la taula. Si es conclou, com per ara manté l'agència, que no hi ha una relació causal entre els casos de trombosi i la vacunació, l'EMA previsiblement refermarà la seva recomanació d'aplicar la vacuna d'Oxford. Al mateix temps, però, també ha assegurat que si es detecta una relació directa entre aquests casos i la vacuna, s'actuarà de manera "ferma" tal com calgui. Altres opcions podrien ser tenir en compte perfils específics dels pacients per reduir els riscos si es considera com un efecte secundari molt rar. Cooke, però, s'ha negat a especular i ha reiterat que, per ara, nomé són hipòtesis. El que sí que ha volgut és dissipar tots els dubtes sobre una eventual intencionalitat política darrere la suspensió en tromba de la vacuna d'AstraZeneca a la UE: "La nostra avaluació està guiada per la ciència i és independent, res més".

La farmacèutica anglosueca AstraZeneca no surt d'una espiral de males notícies que estan perjudicant la seva reputació i imatge. La primera va ser una guerra oberta entre la Comissió Europea i la companyia per l'anunci d'un incompliment de les entregues i les clàusules del contracte. I encara amb aquest conflicte per resoldre –AstraZeneca tampoc complirà aquest segon trimestre–, els casos de trombosi han complicat més la situació quan bona part dels països de la Unió Europea ha decidit suspendre la seva aplicació. Enmig d'una campanya de vacunació que té problemes per accelerar, els governs han de guardar a la nevera milions de vacunes durant dies quan, a més, n'han rebut menys del que estava previst.

Per això, la Comissió Europea ha mogut fitxa aquest mateix dimarts i ha acordat amb Pfizer/BioNTech l'entrega per avançat de 10 milions de dosis de la seva vacuna al segon trimestre que permetin "tapar els forats" provocats pels problemes d'entrega. La d'Oxford és la vacuna més barata i en què s'havien dipositat més esperances, que s'han anat esvaint. Per això Brussel·les ha ampliat altres contractes malgrat que AstraZeneca no és l'única que té problemes. Johnson&Johnson, també preveu incompliments en les entregues després que la seva vacuna fos aprovada per l'EMA la setmana passada.