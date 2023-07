Calçat amb valors socials i sostenibles

A qui els agrada la moda, els hi agrada vestir seguint les tendències del moment. I quan diem vestir, ens referim no només a la roba sinó també a altres peces que acaben d'arrodonir un look perfecte, com són, les sabates i els accessoris.

Ens trobem a l'inici de l'estiu i també de les rebaixes de la temporada. Moment perfecte per adquirir peces que són tendència al millor preu. Avui ens centrem en el calçat i, més concretament, en el calçat d'home sostenible i de gran responsabilitat social que tens disponible a la planta baixa de Pyrénées Andorra.

La firma VEJA va néixer en mans de dos nois francesos després d'un viatge d'un any dedicat al desenvolupament sostenible. Les sabates esportives VEJA es produeixen al Brasil i els materials que utilitza per a la seva fabricació provenen de cooperatives de productors de cotó orgànic del mateix país i de cautxú provinent de l'Amazònia. Això ens porta a dir que VEJA dona al públic un producte que sorgeix de la barreja de projectes socials i l'ús de materials ecològics.

Una altra firma de calçat esportiu sostenible és HOKA (calçat dedicat a la pràctica del running). Tal com assenyala HOKA el concepte de la sostenibilitat va més enllà de ser-ho només amb el medi ambient, ja que és un valor que engloba tot el que es fa des de la mateixa marca. No obstant això, l'objectiu principal de HOKA és inspirar a la gent que es mogui i estableixi hàbits saludables. D'aquí que HOKA desenvolupi diferents dissenys amb la intenció de donar solució als diferents perfils de corredors.