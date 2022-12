Un calendari d'advent que cada dia regala il·lusió

L’advent és un període de quatre setmanes que marquen l’inici de l’any litúrgic i que van des del diumenge més proper al 30 de novembre fins al 24 de desembre. No va ser fins a inicis del segle XX que va començar a agafar l'aspecte actual, però ha anat evolucionant de tal manera que avui dia hi ha calendaris de tota mena. Actualment, el calendari d'advent comença l'1 de desembre i acaba el 24 i ja s'hi posen des de llaminadures fins a petites joguines. És un compte enrere pels nens i nenes que cada dia destapen una casella i se sorprenen amb el regalet que hi ha dins.

A Pyrenées Andorra també han elaborat el seu propi calendari d'advent. Situat a la rotonda de la planta baixa dels magatzems hi trobareu un gran panell amb les seves respectives finestres.

A dins de cada una d'elles s'hi amaga un magnífic regal. Pots aconseguir ampolles de xampany francès, un iPhone 14, un pernil Joselito o 5 J's i, fins i tot, un viatge. Per participar-hi, només s'ha de fer una compra d'un import igual o superior a 50 € entre avui i el 24 de desembre, a qualsevol de les seccions de Pyrénées (no entren a concurs les despeses fetes a restauració, agència de viatges, DutyFree i concessionaris). Per cada tram de 50 € es donarà una butlleta que s'haurà de dipositar a l'urna precintada que hi ha al costat del calendari d'advent. A la butlleta de participació, s'ha d’indicar el número de telèfon perquè et puguin localitzar en cas de ser guanyador/a.