Càmeres de vigilància al Pas per sancionar l'incivisme

Pas de la CasaEl comú d'Encamp instal·larà càmeres de videovigilància als indrets més complicats de la via pública del Pas de la Casa per poder sancionar als "incívics". Ho ha informat aquest dimarts a la Taula transversal de l'oci nocturn la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, qui ha exposat que la voluntat dels equipaments és "evitar que la mala praxi de pocs perjudiqui la bona imatge i feina de molts".

En aquest sentit, la corporació ha presentat el nou manual de bones pràctiques, el qual es reeditarà i es completarà amb una nova campanya de sensibilització i d'informació. A banda, també han recordat el conjunt de mesures i recomanacions ja existents per millorar la convivència al voltant de l'oci nocturn de la vila i han demanat la col·laboració de tots els establiments per respectar la neteja de la via pública i la gestió dels residus.

Mas ha recordat que "estem convençuts que si treballem conjuntament, l'impacte de les mesures serà molt positiu i aconseguirem reduir les molèsties dels veïns i situar al Pas la imatge que es mereix com a destinació de turisme de neu", tot recordant que les accions executades abans de la pandèmia van mostrar bons resultats.

Per la seva banda, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha destacat la presència de la policia durant 24 hores al poble, a banda de les mesures de prevenció i coordinació acordades amb el comú. El director adjunt del servei d'ordre, Bruno Lasne, ha remarcat que per tranquil·litat dels veïns "cap dels requeriments que hi ha hagut perquè la Policia intervingués ha quedat desatès".

Al seu torn, el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, s'ha compromès a intensificar la informació de cara als turoperadors i ha recordat que s'estan fent les inspeccions que corresponen per assegurar el compliment de la normativa i per garantir una bona qualitat i oferta en l'àmbit turístic. A més, ha considerat necessari "trobar l'equilibri al Pas com una destinació de turisme de qualitat compatible amb l'activitat de l'oci nocturn".

Per part del ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat, el secretari d'Estat, Marc Rossell, ha explicat les diferents accions que es duen a terme, especialment en l'àmbit del control dels sorolls, i ha explicat les mesures d'inspecció realitzades recentment, tot recordant "la conveniència de fer reunions informatives".

Finalment, des del ministeri de Presidència, Economia i Empresa, Èric Bartolomé, ha assenyalat que "estem absolutament alineats i sensibilitzats per l'objecte de la taula d'oci nocturn" i ha afirmat que s'està treballant en un reglament per identificar amb màxim de detall les obligacions de cada tipologia de local, ja que es considera un dels punts que comporta alguna problemàtica per la diferència de normativa en funció dels usos.

La taula de treball, que va començar a funcionar el 2017, s'ha reprès aquest dimarts després de gairebé dos anys d'aturada de l'activitat d'oci nocturn a causa de la irrupció de la pandèmia del coronavirus. La cònsol ha indicat que davant els bons resultats que va assolir assegurant la convivència del sector amb els ciutadans, "calia reprendre-la immediatament quan recuperés la seva activitat habitual".