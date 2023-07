Cap a la platja!!!!

Si t'agrada la platja, t'agradarà saber quins accessoris no et poden faltar a la teva bossa de platja. I és que per passar una jornada vora el mar has d'anar ben equipat (ja no només és suficient el banyador, la tovallola i el para-sol) i si pot ser marcant tendència millor que millor. Pyrénées Andorra disposa d'un gran ventall de possibilitats perquè les teves estones de platja siguin, a més de relaxants, segures.

Avui dia, a més dels articles imprescindibles i que ja hem anomenat anteriorment, cal portar sempre productes per estar constantment hidratats. La firma Cabaïa disposa de botelles metàl·liques perquè l'aigua mantingui la seva temperatura i no s'escalfi amb el sol. No obstant això, una bona peça de fruita, com ara, meló o síndria també són una bona opció per refrescar-nos sobre la sorra.

El kit el podem completar amb unes ulleres de sol trencadores de la casa Mr.Boho junt amb un barret i bossa de vímet de la casa Donatzelli.

Les ulleres de sol són un altre must pels homes a l'hora d'anar a la platja. En aquest cas, la proposta de Pyrénées Andorra passa per les firmes de Ray Ban i Balenciaga que es completa amb una gorra casual d'Ecoalf per protegir-se dels raigs del sol. Finalment, el look més masculí de platja acaba amb un necesser impermeable de Rains que servirà per guardar tots els accessoris esmentats.