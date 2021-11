Càritas apropa les necessitats socials a les escoles

Andorra la VEllaCàritas Andorrana torna a les escoles de manera presencial per sensibilitzar els més joves sobre quina és la situació actual de persones en situació de precarietat a Andorra i com poden solidaritzar-se i ajudar-les. Per assolir els objectius la campanya proposa diferents actuacions com xerrades de Càritas a les escoles, visites dels nens al banc d'aliments i les recollides d'aliments i productes de primera necessitat. A més, també es vol conscienciar als infants i joves de com poden ajudar les persones i a la vegada afavorir el medi ambient i la sostenibilitat tot aplicant principis d'economia circular com són el consum responsable, la reutilització i el reciclatge, informen des de l'ONG. La campanya s'articula sota el lema #sommespoble.

"L'any passat Càritas Andorrana va ajudar a 2.259 persones a través dels programes d'atenció primària, suport, transeünts, banc d'aliments, rober i voluntariat. Vam arribar a moltes persones per això són tan importants aquestes campanyes de sensibilització", exposa el president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora. Així doncs, la intenció és seguir promovent la solidaritat entre els infants i els joves per conscienciar-los de la importància de la responsabilitat col·lectiva per així desenvolupar "una societat més humana i justa que cuidi i atengui les necessitats dels més vulnerables".

La campanya de sensibilització ja s'està duent a terme i hi han participat vint escoles dels tres sistemes educatius. A més de les xerrades a les escoles també es farà la campanya de recollida d'aliments a la Residència Clara Rabassa i al Crèdit Andorrà.

En les sessions de sensibilització es fa especial atenció, també, a l'aportació de Càritas al medi ambient, a través del projecte del banc d'aliments i del rober. D'aquesta manera es consciencia als infants de projectes d'economia circular, que volen allargar la vida dels productes amb l'objectiu d'ajudar a les famílies que estan en situació de necessitat. Pel que fa al banc d'aliments, Càritas Andorrana aprofita els excedents alimentaris que estan en condicions òptimes pel consum, fomentant així la reutilització, i repartint-los entre aquelles persones que els necessiten. A més, també promou la lluita contra el malbaratament alimentari i fa pedagogia de bons hàbits a la societat. Pel que fa al rober aquest té la finalitat de contribuir a la millora del medi ambient mitjançant la recollida selectiva, la revalorització del material tèxtil i la seva reutilització per a donar un segon ús a la roba que així podran fer servir persones en situacions de precarietat.