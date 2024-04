La carta que titlla a Govern com a "el millor ocupa del món" per l'expropiació temporal de pisos buits

Andorra la VellaEn els xats del sector immobiliari s'ha anat passant una carta molt crítica amb la decisió de Govern de fer una expropiació temporal dels pisos buits per forçar els propietaris a posar l'immoble al mercat de lloguer. En la carta es qualifica Govern com a "el millor Ocupa del Món", entenent que està actuant com els okupes dels països veïns donant les raons que siguin necessàries "per justificar l'apropiació indeguda d'una propietat immobiliària, fins avui sagrada a Andorra". Ve signada com l'opinió del poble pla i considera que els mecanismes per fer aflorar els habitatges buits perquè entrin al mercat de lloguer s'hauria de fer amb taxes i no amb una expropiació temporal.

Text íntegre:

"En els últims dies s'ha posat de manifest la intervenció del Govern en el tema dels pisos tancats. Des de la perspectiva de l'agent immobiliari, crec que és molt bona la intenció, però molt dolenta la forma. M'explico; en un Pais que presumim de la "no Existència d'OCUPES", ve el Govern, i s'autoproclama "el millor Ocupa del Món", això sí, donant les raons que siguin necessàries (com ho fan els Ocupes dels Paisos veïns), per a justificar l'apropiació indeguda d'una propietat immobiliària, fins avui, sagrada a Andorra. La possibilitat de fer el mateix, però sense ocupar, posant una sèrie d'impostos depenent de la utilitat donada al bé immoble, no seria més just? Per exemple, el famós a Andorra "Focilloc". Si tens una propietat on no hi ha ningú empadronat, es multiplica per deu; si a més de no haver-hi ningú empadronat, no ho habita ningú (es pot veure amb consums i connexions a xarxes d'electricitat, telèfon, aigua...), ho multipliquem per cent!

I ara ve la polèmica opinió meva personal; si tens una empresa donada d'alta en un pis que és habitatge, també per cent! Controlarem les falses empreses, els "externs", (que paguen qualsevol suma de lloguer perquè volen tenir empresa), la poden tenir, però en un local habilitat per a això, i si no volen pagar molt, existeixen el coworking que han proliferat un munt per tot el Principat.

Aquest enfocament no sols desincentivaria el manteniment de propietats buides, sinó que també proporcionaria una font d'ingressos per a programes d'habitatge assequible o de suport a la comunitat. Sé que és discutible, però es pot fer una borsa de diners per a pisos subvencionats, o de renda baixa o qualsevol fórmula per a ajudar al lloguer d'habitatge, però no es fa una intervenció tan bèstia sobre la propietat privada d'un immoble, que és un fet, en aquest País Andorra, que destrueix tota la seva essència com a País de seguretat impecable a la propietat.

Hem d'entendre les preocupacions i compartir la importància de protegir la propietat privada a Andorra, així com trobar solucions equitatives per a

abordar el problema dels pisos tancats. La intervenció del Govern en aquest tema és sens dubte una mesura controvertida i ha de ser acuradament avaluada per a assegurar que es respectin els drets dels propietaris i s'abordin eficaçment les preocupacions socials.

És important tenir en compte, no obstant això, que qualsevol mesura fiscal ha de dissenyar-se acuradament per a evitar efectes no desitjats, com la creació de barreres o el foment de l'especulació immobiliària. A més, la implementació de mesures fiscals ha d'anar acompanyada d'altres esforços per a abordar les causes subjacents dels pisos tancats.

Hem de trobar solucions sostenibles que protegeixin tant els drets de propietat com el benestar social a Andorra."