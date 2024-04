La CASS revela l'informe 'forensic' dels sobre pagaments per pensions d'invalidesa

Andorra la VellaAvui, la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha presentat l’informe ‘forensic’ que destapa les causes dels pagaments per error en pensions d’invalidesa, una suma que ha ascendit fins al 1,5 milions d’euros. Segons l’informe, no s’estaven realitzant regularitzacions sistemàtiques, excepte per les variacions de l’IPC i la suspensió de pensions en cas de canvi en les condicions d’invalidesa.

L’any 2021 es va dur a terme un control manual durant una setmana, on es van analitzar 525 pensions d’invalidesa compatibles amb el treball, destacant-se 105 casos d’incidències. No obstant això, no es disposa de traçabilitat per a vincular inequívocament la selecció de 34 pensions finals. Els anys 2022 i 2023 es van realitzar 6 i 3 regularitzacions, sense suport documental del procés que va donar lloc a aquestes accions específiques.

“Els actuals membres de l’actual administració manifesten no conèixer l’operativa fins l’agost de 2023”, explica Galabert.

Galabert ha reconegut la manca de seguiment sistemàtic de les prestacions d’invalidesa parcial des del 2017 i la falta de regularització dels pagaments indeguts. Així, la decisió de recórrer a Deloitte ha volgut garantir una investigació objectiva i professional sobre aquesta situació delicada.