Montaner, epicentre de les crítiques del catalanisme pel vot en contra a la nova llei del català

Andorra la VellaLa posició d'Andorra Endavant contrària a les noves mesures del català per les "sancions massa altes" ha estat objecte de crítica per part de diversos usuaris catalanoparlants. Aquesta llei busca garantir el català de cara el públic i un coneixement bàsic per renovar la residència.

Dos punts els quals Montaner no es posiciona a favor. En el primer cas Andorra Endavant expressa que aquestes mesures no s'adapten a l'Andorra multicultural "amb més de 100 nacionalitats diferents", per ocasionar possibles problemes amb altres països i especialment, per les sancions de 60.000 euros per aquells establiments que en un període de tres anys siguin reincidentment sancionats per una inspecció.

És per aquest motiu que va votar en contra, però la transcendència d'una llei tan "ambiciosa", com va dir Cerni Escalé, ha fet que molts usuaris critiquin el posicionament d'Andorra Endavant. La polèmica ha deixat diferents acusacions cap al grup parlamentari de Montaner.

"Un partit clarament profrancès, si no directament un proxy de França" comenta un usuari al fòrum de RacoCatalà.

"60.000 euros és poc, la pena hauria de ser el tancament del negoci i si l'amo és estrangers, la pèrdua del permís de residència; en cas que sigui un nacionalitzat, pèrdua de la nacionalitat andorrana adquirida i expulsió". Esmenta un altre usuari.

"Es veu claríssim qui actua com a colonitzador. A França no hi ha problemes amb el francès, oi?" afegeix un altre. Aquestes són algunes de les espurnes que hi ha hagut a les xarxes amb el descontentament de la comunitat catalanoparlant amb el posicionament del partit de Carine Montaner.