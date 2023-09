Celebra el Dia de Meritxell seguint les tradicions

Iniciem setmana i amb ella el compte enrere per la celebració d'un dels dies més importants del Principat d'Andorra, el Dia de Meritxell. Com ja és habitual, per aquest dia, els forners de l'Espícula, la fleca de Pyrénées Andorra, han creat la coca dels set braços, inspirada amb la creu que s'ubica a la carretera que enllaça Canillo amb Prats. Es tracta d’una coca de brioix rodona amb uns talls al perímetre imitant els set braços. Per enguany s'han fet dos tipus de coques. La de préssec natural i gelea de flor de saüc elaborada al Principat i la de xocolata amb anous i brownie molt. Des de Pyrénées s'han marcat com a objectiu que la coca dels set braços sigui un tret d’identitat d’aquest dia festiu. D'altra banda, i per tal que hi hagi suficients racions per a tothom, s'hauran de fer per encàrrec.

Per assegurar-te i no quedar-te sense la teva coca dels set braços ja pots encarregar-la trucant al +376 880 375 o bé arribar-te físicament a l'Espícula de Pyrénées Andorra, situada a la segona planta, a l'interior de la secció d'Alimentació de Pyrénées Andorra.

Coneixes la llegenda de la creu dels set braços?

La llegenda (ara amb un vessant culinari) explica que a la vila de Prats hi vivia un noi que tremolava només de pensar que el diable podia trobar-lo algun dia. Els joves del poble van tenir la mala idea d’enviar-lo a Canillo a buscar vi a canvi de convidar-lo a berenar. En arribar la nit, mentre el noi tornava pel mateix camí per on havia vingut, va veure una forma blanca que gesticulava al mig del camí. Quan va informar els seus amics, se'n van riure. El noi va tornar al punt exacte on va aparèixer la misteriosa figura i mai més se'l va tornar a veure. Des d'aleshores, es diu que aquest jove va ser segrestat pel mateix diable. Els set braços de la creu simbolitzen els set joves que van burlar-se del noi desaparegut.