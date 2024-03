Els Cierco es consideren discriminats per Govern perquè són part a la seva causa

Andorra la VellaHigini i Ramon Cierco Noguer estan encausats per uns presumptes delictes d’associació il·lícita i de blanqueig de diners o valors i menor contra el prestigi de les institucions. Govern, com alguna de les suposades víctimes han estat o són membres de l'executiu andorrà, estava present a la causa. I també pel fet que Govern era l'encarregat de controlar La Batlle instructora, però va decidir que no continués. L'executiu va recórrer contra aquesta decisió i el Tribunal Superior li va donar la raó. El presumpte delicte de blanqueig de diners s’hauria comés en el marc d’una entitat bancària i en grup organitzat, i que el Govern era en aquell cas el responsable d’assegurar, a través tots els mitjans, el dret a la defensa de l’interès general i el de les institucions públiques, i que tot això afectava la imatge del país i a la reputació de les institucions andorranes.

Els germans Cierco no volen que Govern estigui a la causa i van presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional. Consideren que "Govern té un comportament discriminatori en la mesura en què fa mans i mànigues per constituir-se en part quan es tracta de causes que els afecten, però en canvi no es va personar en la causa mediatitzada seguida contra la presidenta de l’associació Stop Violències, tot i estar imputada del mateix delicte". D’altra banda, afegeixen que la Sala Penal mateixa indica que el Govern haurà de precisar de manera concreta "el seu perjudici, el qual ha de ser diferent al d’un simple interès general, un element més, segons el seu parer, que demostraria, que el vertader motiu del Govern per personar-se en aquesta causa no és la defensa de la reputació de les institucions andorranes, sinó el seu cognom".

El Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit la demanda dels Cierco en entendre que la decisió del Tribunal Superior és correcta i motivada. En el futur, segons evolucioni la investigació de la causa es podrà determinar exactament si Govern pot o no ser part. Respecte al fet que l'executiu vulgui ser part en aquesta causa i en altres no ho hagi estat, El TC és clar: "no correspon als magistrats entrar en l’apreciació dels criteris polítics que regeixen les opcions del Govern".