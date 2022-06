Cinc mesos per saber si és viable la residència universitària a Sant Julià

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha fet pública aquest dimecres l'adjudicació definitiva del pla de viabilitat de concessió d'un terreny per a la construcció i explotació de la residència universitària, aparcaments, i altres possibles usos. Així, segons detalla el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), els treballs s'han adjudicat a una consultoria per un import de 29.800 euros, que disposarà d'un termini d'execució dels treballs de cinc mesos.

El pla té com a finalitat estudiar la viabilitat econòmica de la infraestructura. Amb aquesta adjudicació, la corporació laurediana dona un pas més per assolir l'objectiu d'esdevenir parròquia referent en el món de l'educació després dels avenços que ja ha fet en aquest àmbit apropant universitats a la vila. De fet, el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, ja ha assegurat en diverses ocasions que es mantenen converses amb altres centres d'educació superior per tal que s'instal·lin a la parròquia.

Malgrat que la ubicació de la residència universitària encara no és definitiva, el comú aposta per cedir els terrenys del Prat Gran, una alternativa que no compta amb el suport dels consellers de Desperta Laurèdia, que aposten per continuar mantenint aquest espai com a una zona d'oci per a petits i grans.