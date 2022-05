El COE obre la porta a una candidatura bàsicament catalana pels Jocs d'Hivern del 2023

BarcelonaEl Comitè Olímpic Espanyol s’ha atipat del president aragonès, Javier Lambán, i ha decidit tirar pel dret amb la candidatura olímpica dels Jocs d’Hivern als Pirineus de l’any 2030. Després de mesos de negociacions per intentar tancar una proposta per repartir els diferents esports de la candidatura entre l’Aragó i Catalunya, el president del COE, Alejandro Blanco, ha decidit donar un cop de timó i serà el COE qui decidirà com serà aquesta candidatura. I ho farà apostant sobretot per les instal·lacions de Catalunya, ja que encaixen amb els requisits del Comitè Olímpic Internacional (COI) i serviria per premiar el govern de la Generalitat, que s’ha mostrat més dialogant que l’aragonès. El futur de la candidatura, doncs, passa per un reton al passat, amb una proposta per repartir les seus on hauria de sortir-ne més beneficiat el territori català. Aquest dimecres Blanco farà una roda de premsa per explicar el futur del projecte.

El COE va informar ahir de la manca d’acord després de l’onzena reunió entre representants del govern d’Espanya, de la Generalitat de Catalunya i del Govern de l’Aragó amb el Comitè Olímpic Espanyol “en relació amb la presentació davant del Comitè Olímpic Internacional d’una candidatura per a la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern als Pirineus, a l’Aragó i Catalunya": "Aquesta reunió ha acabat sense acord per poder presentar un projecte conjunt”. Malgrat que el comunicat no ho va explicar, van ser de nou els delegats de l’Aragó els que es van negar a firmar cap acord, considerant que cap proposta s’adaptava a les seves posicions. El govern de Javier Lambán no ha volgut acceptar cap contraoferta, de manera que ha trencat els ponts d’aquesta via de diàleg i ha donat una estocada mortal a la possible candidatura conjunta amb Catalunya.

"Catalunya vol els Jocs"

El COE, però, vol uns Jocs d’Hivern al Pirineu. I conscient que ha sigut el govern de Lambán qui no ha posat les coses fàcils, farà camí amb el govern català, que s’ha mostrat sempre més obert a negociacions. Sense gaire marge de maniobra, Blanco ha decidit que dona per acabada la vida d’aquesta comissió amb representants de tots aquests actors i serà el COE qui enviarà al Comitè Olímpic Internacional la proposta de com serien aquests hipotètics Jocs. No seria, però, una candidatura només en territori català en cap cas, perquè al Pirineu català no hi ha algunes de les instal·lacions necessàries, motiu pel qual alguns esports es portarien a l’estranger (es parla de Sarajevo o els Alps) i no es pot descartar acabar sumant-hi alguna pista aragonesa. El govern català, que encara haurà de passar un referèndum a l'Alt Pirineu aquest estiu per validar els Jocs, ha demanat al COE que segueixi endavant considerant totes les opcions possibles, una de les quals uns Jocs només al territori català. El president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern (FCEH), David Samper, ha demanat "al govern de la Generalitat i al COE que presentin una candidatura només de Catalunya si l'Aragó segueix sense sumar-se a l'acord que inicialment havia signat" i ha afegit: "I demanem al Comitè Olímpic Espanyol que sigui valent. Nosaltres no ens hem despenjat de cap acord, hem complert la nostra part del tracte. Catalunya vol els Jocs". El COE en principi no aposta per uns Jocs només a Catalunya, però la seva nova proposta s'hauria d'acostar cap aquestes posicions.

El febrer passat el govern de Javier Lambán va trencar un acord que els seus tècnics inicialment havien validat de repartiment de seus considerant que no era “equitatiu”. Lambán insistia en tenir el 50% dels esdeveniments al seu territori i esports a les tres valls del Pirineu aragonès, malgrat que aquesta candidatura va forjar-se a Barcelona el 2010. Tant el COE com la Generalitat catalana van proposar noves alternatives, però totes han estat rebutjades per Lambán. L'última apostava per oferir proves a les tres valls del Pirineu de l’Aragó: l’esquí de fons i el biatló a Candanchú i Formigal i el freestyle passaria de Baqueira-Beret, a la Vall d’Aran, a la de Benasc. Catalunya cedia proves de neu, així que l’acord preveia que l’Aragó cedís proves de gel a Catalunya, en aquest cas el patinatge artístic, previst inicialment a Saragossa.

Lambán, sorprès

La posició de Lambán havia portat el govern català a recordar que hi ha una proposta tècnica feta per organitzar uns Jocs només al territori català, ja que inicialment la candidatura era només catalana. Però com que qui presenta una candidatura no és un ens polític, sinó el COE, aquest va exigir incloure proves a l’Aragó. Després de mesos d’intentar trobar un encaix, però, el mateix COE opta per una nova via. Una decisió que hauria agafat per sorpresa el govern de Lambán, que en un comunicat va explicar que vol seguir treballant per “una candidatura espanyola, conjunta i dret d’igualtat". "No serà reeixida una candidatura de país que devaluï i hipotequi el futur de les estacions d’esquí aragoneses en benefici del nostre principal competidor comercial, turístic i econòmic, que és el Pirineu català. I això ho portarem fins a les últimes conseqüències, amb tot el que això significa”, va afegir el president aragonès.

El COE no vol presentar una proposta al Comitè Olímpic Internacional abans de l'1 de juny, quan el president del COI, Thomas Bach, visitarà Madrid. La seva idea és no perdre més temps perquè hi ha altres ciutats interessades en acollir els Jocs del 2030, com Sapporo, Vancouver o Salt Lake City. La seu es decidirà a tot estirar el març del 2023.