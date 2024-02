La col·laboració entre Creand Fundació, Creu Roja i Càritas aporta més de 7 tones d’aliments i productes de primera necessitat

Andorra la VellaCreand Fundació ha aportat durant el 2023 un total de 7,25 tones en ajuda a la Creu Roja Andorrana i a Càritas Andorrana. Aquesta ajuda es tradueix en 13.020 unitats de productes alimentaris, d’higiene personal i de la llar. A part de proveir les dues entitats amb productes de primera necessitat, la Fundació també ha finançat els vals de compra del Banc d’Aliments per adquirir productes frescos als supermercats. En global, Creand Fundació ha aportat 36.600 euros d’ajuda a les famílies amb pocs recursos per cobrir les primeres necessitats.

El detall de la col·laboració ha estat de 9.685 unitats de productes alimentaris i 1.812 unitats de productes d’higiene personal i de la llar, un total d’11.497 articles a la Botiga solidària de la Creu Roja Andorrana. Per altra banda, l’aportació al Banc d’Aliments de Càritas Andorrana ha estat de 153 caixes, de les quals 78 destinades a la higiene de la llar i 75 a la higiene personal, que representen 1.523 unitats de productes. Aquesta ajuda s’ha completat amb el finançament de 245 vals de compra de productes frescos al supermercat per un valor de 12.100 euros, i amb una aportació extraordinària de 1.223 productes alimentaris per la campanya de sensibilització de Nadal.

Carine Leclerc, coordinadora social de la Creu Roja Andorrana, ha explicat que “les aportacions periòdiques de Creand Fundació ens permeten oferir, als nostres usuaris, tota mena de productes durant l’any i sobretot ens ajuda a mantenir sempre la nostra botiga plena i amb varietat d’aliments i productes d’higiene. Durant l’any 2023 hem atès unes 450 persones. La majoria són persones de famílies amb dificultats per fer front a les despeses de la vida diària”.

Txiqui Bruna, coordinadora de Càritas Andorrana, ha comentat que la col·laboració de la Fundació “segueix sent imprescindible”. Bruna afegeix que “el darrer any van ser un total de 115 famílies ateses, que representen 210 persones. En relació amb l’any anterior s’observa un increment d’usuaris, tot i que gairebé un 25% de les persones ateses han estat ajudes puntuals, que no han requerit un seguiment continuat. Aquest fet constata les conseqüències negatives de l’increment del cost de vida, fet que ja vam detectar l’any passat i que està provocant una disminució de la renda de les persones i un empobriment de famílies, fins al punt d’afectar a les necessitats bàsiques”.

Creand Fundació ha ampliat durant els últims anys el seu suport a les diferents entitats socials del país amb què coopera, amb l’objectiu de contribuir a donar resposta a les necessitats de la població. La seva directora, Francesca Ros, resumeix que “el nostre compromís és estar a prop de les persones i contribuir al seu benestar i sobretot donar resposta a les necessitats bàsiques de les famílies més vulnerables i per això mantenim el nostre suport a la Creu Roja Andorrana i a Càritas Andorrana, que també treballen amb aquest objectiu”.