El col·lapse de trànsit al centre d'Andorra previst pel 2030 converteix el transport per cable en una prioritat

Andorra la VellaUn dels principals problemes amb els quals Andorra es trobarà a mitjà termini és el col·lapse de la xarxa viària en la part del centre. L'increment de vehicles està previst que provoqui cap el 2030 portarà a que tan la rotonda del KM 0 com la de la Dama de Gel arribin al 100% de la capacitat i es creï una cua permanent. Segons ha explicat el ministre de Territori i Habitatge en funcions Víctor Filloy a Andorra Televisió, l'única forma de fer front a aquesta situació és "treure vehicles de la carretera". L'orografia i l'espai no contempla fer més carreteres pel centre del país i una part molt important de la mobilitat acaba passant per la mateixa zona. Amb l'objectiu de reduir aquest trànsit la millor opció, segons el Govern, és plantejar un transport per cable que uneixi Sant Julià amb Andorra la Vella i Escaldes per fer després dos ramals cap a Encamp i la Massana. El projecte ja existeix i durant la propera legislatura s'hauria d'engegar per poder tenir-lo acabat abans que arribi el col·lapse al centre.