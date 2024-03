La Colline: "Per endarrerir l'envelliment és fonamental una bona neteja diària i el tractament adequat per a cada necessitat de la pell"

Combatre els signes de l'envelliment i tenir una aparença més juvenil i radiant formen part dels objectius que persegueixen diferents tractaments facials. Els professionals del sector asseguren que per endarrerir els efectes de l'envelliment cal fer una neteja acurada del rostre cada dia i aplicar el tractament adequat per a la nostra pell. De fet, aquest és l'objectiu de la sessió de bellesa dels Beauty Days de Pyrénées Andorra que se celebrarà el pròxim 2 d'abril i que tindrà com a protagonistes els productes d'alta cosmètica de la firma suïssa La Colline.

A partir de quina edat hem de fer servir productes de bellesa antiedat?

A partir dels 25 anys és una bona opció de manera preventiva.

Com podem evitar l'envelliment de la pell?

Per endarrerir l'envelliment, és fonamental una bona neteja diària i el tractament adequat per a cada necessitat de la pell.

Tot recau en l’ús de productes cosmètics?

L’estil de vida és fonamental. Així que cal seguir una dieta equilibrada, mantenir-se actiu, estar en contacte amb la natura, etc. Tot complementat amb una bona rutina de tractament s’aconsegueix endarrerir l'envelliment i lluir una pell hidratada, sana, forta i lluminosa.

Per quin motiu hauríem d'utilitzar els productes de la línia Nativage?

Per obtenir una pell ferma, llisa i lluminosa i obtenir resultats visibles a curt i llarg termini.

Què hi ha darrere de cadascun dels productes de Nativage de La Colline?

Al centre de la col·lecció hi ha la tecnologia única Cell-Life Extender, un ingredient patentat i innovador que assoleix neutralitzar i convertir els radicals responsables de l'envelliment de la pell en aigua i oxigen.

Quin seria el producte indispensable de La Colline?

L’indispensable és, sense dubte, NativAge l´Huile. Parlem d’un oli en sec, apte per a totes les pells. Es pot aplicar sol o complementari a la rutina de tractament. Millora la lluminositat i aporta confort a la pell, a més d'equilibrar la microbiota.

Quins beneficis té?

La pell recupera visiblement la seva vitalitat i flexibilitat original lluint més ferma i llisa, tornant-se "impermeable" al pas del temps.

I quan l’hem d’utilitzar?

Diàriament per a les pells més seques i temporalment per a les que necessiten confort.

En quin moment de la rutina l’hem d’introduir?

NativAge l'Huile és el substitut del sèrum i l’hem de barrejar amb la crema de dia o de nit.