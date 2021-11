Comença el compte enrere per Nadal

Andorra la VellaTot i que és un costum molt arrelat al nostre país, el calendari d'advent té el seu origen en el món anglosaxó. L'advent és un període de quatre setmanes, de l'1 de desembre fins al 24 de desembre, que indica el començament de l'any litúrgic i ens marca el compte enrere per a l'arribada de Nadal. Antigament les 24 caselles del calendari contenien diferents dibuixos i estampes de Sants, però als anys 20, es va començar a posar una xocolatina amagada a cada casella. I és clar, qui pot competir contra la xocolata! Els calendaris d'advent amb dolços a l'interior s'han convertit en un regal per als infants que els marca l'inici de les festes nadalenques.

Només cal donar una volta pel supermercat dels Grans Magatzems Pyrénées per comprovar la gran varietat de calendaris d'advent que es poden trobar. No hi ha una sola marca de xocolata que no perdi l'oportunitat de fer el seu propi calendari d'advent. Fins i tot hi ha marques que en tenen de diverses grandàries i versionen el clàssic calendari rectangular amb xocolatines petites, per altres en forma de caseta i amb dolços més elaborats. Tu, quin et quedaries?

Calendaris cosmètics

Si no ets gaire de xocolata, des de fa uns anys, la tradició del calendari d'advent també s'ha estès al món de la cosmètica, i hi ha marques com Rituals o Essie, que pots trobar als Grans Magatzems Pyrénées, que s'han sumat a aquesta tradició i han fet els seus particulars calendaris.