Comoditat i estilisme es donen de la mà

La comoditat i l'estilisme poden agafar-se de la mà. Avui dia, aquests dos conceptes no estan renyits i menys si parlem de calçat. Pyrénées Andorra plasma perfectament aquest binomi i prova d'això ho trobem en la nova col·lecció de tardor-hivern d'aquesta temporada que ja pots copsar als grans magatzems.

La moda femenina presenta més opcions respecte a l'home, però hi ha punts coincidents. És el cas de la firma americana BrandBlack creada per David Raysse. Aquest va començar dissenyant per marques de calçat esportiu reconegudes internacionalment i, finalment, va acabar combinant disseny i moda amb BrandBlack. De fet, el seu calçat integra a la perfecció la funcionalitat de l'esport, elegància, disseny minimalista i innovació.

Una línia similar són les que adopten l'espanyola Hoff i la suissa On Running en què l'originalitat de les seves sabates rau en les seves soles. Els models de les sabates Hoff fan homenatge a diferents ciutats del món i així ho reflecteixen les seves soles mentre que les On Running incorporen una sola que ajuda a evitar la fatiga muscular.

Si apostem per la senzillesa, però sense perdre estil, marques com Lacoste i Victoria sempre són una bona opció.

Acosta't fins a Pyrénées Andorra i descobreix la nova col·lecció en sabates d'aquesta tardor.