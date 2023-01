El complement perfecte a l'escudella de Sant Antoni

Si pensaves que el 6 de gener s'acabava la ingesta de tortells anaves ben equivocat. Demà dimarts 17 de gener tornem a tenir tortell a taula per celebrar Sant Antoni. Una jornada que a més de fer bullir l'olla també es preparen unes postres delicioses per arrodonir l'àpat d'aquesta festivitat.

Les olles dels escudellaires del país començaran, en poca estona, a fer xup-xup per preparar la tradicional escudella i l'Espícula de Pyrénées Andorra ja fa dies que treballa en el tortell de Sant Antoni. Només el tindràs disponible a botiga, a la secció d'alimentació del centre, però abans hauràs de fer la teva reserva trucant al +376.880.375.

El tortell conté dues sorpreses a l’interior: una fava seca i una figureta d’un animal. Com al Tortell de Reis, qui troba la fava haurà de pagar el tortell de l’any vinent. Alhora, l'Espícula t'ofereix diferents varietats de tortell, com ara, de nata, trufa, crema, massapà o sec. No facis salat i fes la teva reserva.