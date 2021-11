Comprant aquesta decoració de Nadal podràs ser solidari

Andorra la VellaAquest Nadal pots decorar casa teva de manera solidària. I és que els Grans Magatzems Pyrénées i Carrefour Andorra 2000 han cedit un espai dels seus establiments perquè la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell vengui els productes de decoració nadalenca que confeccionen al seu propi taller, fomentant així la inclusió laboral de persones amb discapacitat. Els articles es vendran des d'aquest dimarts 16 de novembre a la secció de decoració dels Grans Magatzems Pyrénées i a la secció de llar de Carrefour Andorra 2000. Els beneficis, recaptats de manera totalment solidària i sense ànim de lucre, aniran destinats al desenvolupament de i&i Serveis, l'empresa d'inclusió sociolaboral de la Fundació.

Tot i que és la primera vegada que el Grup Pyrénées participa en aquesta iniciativa de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, la seva col·laboració amb ONGs i entitats solidàries com Unicef, la Creu Roja Andorrana o Assandca és habitual. En aquest sentit, des de Pyrénées s'avança que "aquesta ha estat la primera acció conjunta amb la Fundació Meritxell, però no serà l'única, ja que tenim previst seguir treballant plegats”. En nom del Grup Pyrénées, el responsable del negoci d'alimentació, Roberto López, ha expressat la satisfacció de la companyia per "participar en iniciatives solidàries com aquesta, que permeten oferir als clients opcions de regals de Nadal que siguin solidàries, alhora que contribueixen a la insersió d'aquest col·lectiu".

La iniciativa de col·laborar amb la Fundació ha sorgit de l'equip ONE TEAM 'Sóc de Pyri' del Grup Pyrénées, que té com a objectiu convertir la companyia en el millor lloc on treballar. Cal recordar que ONE TEAM és una proposta que sorgeix des de Direcció General per iniciar una transformació cultural que millori el treball en equip i les dinàmiques laborals i de gestió de la companyia; està format per set grups multidisciplinaris i transversals, on no hi ha jerarquies i l'opinió de tothom qui hi participa val el mateix.