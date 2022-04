El comú de la capital aprovarà la licitació del projecte de pla especial del Parc Central a la propera sessió plenària

Tal dia com avui de fa 10 anys, el 29 d'abril de 2012, va ser notícia...

A la propera sessió de Comú plenària que se celebrarà el mes de maig es presentarà la licitació del projecte del pla especial per alliberar part dels terrenys del Parc Central, segons ha explicat el conseller de Serveis Públics i Urbanisme qui ha indicat que, tot i que el pressupost no està tancat, podria arribar a un màxim d'entre 50.000 i 60.000 euros.

El Comú va demanar als propietaris dels terrenys, l'any passat mitjançant una carta, si tenien la intenció de començar un pla parcial per alliberar part del sòl del Parc Central i que passés a ser propietat de la corporació, tal i com preveu el pla d'urbanisme. Però la resposta ha estat 'de silenci' i, per tant, el Comú entenén que 'ningú té interès en fer aquest pla', ha indicat Estany. Per aquest motiu, el projecte l'ha assumit únicament l'administració local iniciant un pla especial.

Actualment la corporació paga entorn a 1'2 milions d'euros anuals en concepte de lloguer i per tant, si el Comú adquireix les parts que les propietats privades haurien de cedir a l'administració local, el lloguer es reduiria. Eron Estany ha indicat que l'administració tindrà el 15% de la propietat del sòl com a mínim.