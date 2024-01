El comú d'Andorra la Vella contradiu el seu posicionament per la ubicació de l'edifici Node d'Andorra Telecom

Andorra la VellaEls canvis totals de posicionament del nou cònsol d'Andorra la Vella, Sergi González, tenen un nou capítol. Fonts properes al cas han explicat que el cònsol socialdemòcrata va votar a favor del conveni entre el comú i Andorra Telecom per situar l'edifici Node en l'espai que té l'operadora en la plaça coneguda com The Cloud. González va donar suport quan formava part de l'oposició socialdemòcrata.

González, pocs dies després d'accedir al càrrec de cònsol, va enviar una carta a Andorra Telecom oposant-se a que el nou edifici Node es faci a la plaça The Cloud que connecta l’avinguda Meritxell amb Bonaventura Riberaygua. El comú ofereix un terreny en l’aparcament del Fener 2 com a alternativa.

Xavier Espot ja va anunciar que es rebutjarà aquesta proposta perquè ja hi ha una important inversió feta en el projecte i seria llençar els diners. Tot el procés de disseny i d’adequació, a banda de tota la negociació amb veïns i comerciants, s’aniria en orris i caldria començar de zero i donar els diners per perduts.

González és partidari del canvi perquè considera que la plaça actual ha estat molt positiva per a la parròquia i cal mantenir-la sense perdre l’espai que suposa la futura construcció. Govern va declarar l'edifici com un projecte d'interès nacional.