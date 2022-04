El comú d'Escaldes-Engordany es reuneix amb els propietaris del Clot d'Emprivat per millorar l'urbanisme de la zona

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha organitzat aquest dijous una reunió amb tots els propietaris del Clot d'Emprivat. L'objectiu ha estat fer balanç dels resultats que ha tingut fins ara la revisió del pla d'urbanisme aprovada fa quatre anys i que va permetre la construcció d'edificis de 20 plantes si s'alliberava un 15% de la parcel·la. La trobada és conseqüència del neguit del comú, que veu com la urbanització d'aquesta zona de la parròquia s'allunya de la idea inicial de mantenir el pulmó verd mitjançant la construcció en alçada, i de la incomprensió i un cert rebuig social que ha generat la construcció de les torres.

Davant d'aquesta realitat, el comú d'Escaldes-Engordany ha plantejat als propietaris una reflexió entorn del futur del Clot d'Emprivat. La cònsol major, Rosa Gili, ha volgut deixar clar que no es tracta d'una proposta tancada, que es vol assolir un consens amb les parts implicades i que s'està obert a aportacions sempre que l'objectiu sigui aconseguir un urbanisme més equilibrat per a tots.

Cal destacar que el comú no pot comprar els terrenys per mantenir-los com a espai verd perquè no té suficients recursos econòmics i que tampoc té la capacitat d'aturar les torres que ara s'estan construint ni reduir l'edificabilitat als propietaris dels terrenys, ja que aquests tenen uns drets urbanístics atorgats amb la revisió del Pla d'urbanisme del 2018. La reunió ha comptat amb la presència de tots els propietaris del Clot d'Emprivat. El comú d'Escaldes-Engordany ha volgut agrair la seva assistència massiva i l'esperit de col·laboració que han expressat.