El comú d'Ordino reconduirà 2,7 milions d'euros al pressupost 2021

OrdinoEl comú d'Ordino ha celebrat una sessió de consell amb molts aspectes de funcionament i de gestió de l'administració on s'ha tornat a tractar el pla de dinamització que està engegant la parròquia. Concretament, la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó, ha sol·licitat informació sobre una partida d'11.500 euros a una empresa en relació amb el projecte de dinamització de la parròquia i ha lamentat que es tiri endavant i es doni per tancat "sense comptar amb nosaltres". De fet, ha manifestat que des de l'oposició desconeixen els serveis d'aquesta empresa. En resposta, el conseller de Turisme, Dinamització i Esports, Jordi Serracanta, ha indicat que en la propera comissió de Turisme se'ls informarà del projecte. A més, el cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha volgut aclarir que el pla fa temps que està aprovat i que s'està treballant conjuntament amb la taula de dinamització en la qual participen els diferents actors de la parròquia. Tot i així, ha reconegut a vegades es fan reunions amb la taula de dinamització que no coincideixen amb les comissions i per tant, aquesta informació pot arribar un mica més tard als consellers de l'oposició.

En relació al pla, Mortés ha remarcat que l'objectiu és potenciar el turisme cultural, de muntanya i de neu a la parròquia, i que el producte principal serà la 'Marca Riberamunt'. Concretament, consistirà en "un corredor turístic per lligar tots els pobles de la parròquia a través del camí ral". Referent a l'empresa contractada, el cònsol ha informat que es tracta d'una empresa de consultoria i d'acompanyament durant el projecte que ajudarà al comú a l'hora de desenvolupar els diferents plants d'acció i a la seva implementació. També ha volgut especificar que es van demanar tres pressupostos i es van acabar decidint per aquesta, ja que era una empresa que ja havia treballat amb el comú "a l'hora de tirar endavant el pla".

La consellera de l'oposició, també ha recordat que les despeses que hi va haver per Nadal van ser excessives, ja que "contractem a empreses que no es dediquen a certs aspectes" i considera que si s'anessin a buscar més pressupostos concrets, "ens estalviaríem costos d'intermediaris". Des de la majoria, han comentat que enguany, ja que no es van poder dur a terme tota una sèrie d'actuacions i esdeveniments degut a la pandèmia, es va decidir invertir més en matèria de decoració, la qual ja es mantindrà per a un futur. També referent a les juntes de Govern sobre les sancions per infraccions dels treballadors, Tudó ha exposat que en la situació actual no s'haurien d'aplicar sancions econòmiques.

D'altra banda, durant la sessió de comú també s'ha aprovat el plec de bases i condicions tècniques i administraves per a la convocatòria d'un concurs públic nacional, per a la concessió de l'explotació del local ubicat a l'edifici del Centre Esportiu d'Ordino (CEO). En aquest apartat, el conseller de l'oposició de X'Ordino, Enric Dolsa, ha sol·licitat una explicació sobre aquesta licitació que té per a objectiu fomentar la creació de projectes innovadors amb les noves tecnologies i els esports que complementin les activats del CEO. Per la seva banda, Serracanta ha informat que els simuladors virtuals que fins ara hi havia instal·lats han tingut una bona rebuda al CEO i que per tant, la convocatòria és per donar-hi continuïtat. Tot i així, Dolsa, ha manifestat que es vol esperar a sortir de dubtes quan es presentin les ofertes perquè considera que és una legalització del que s'estava oferint fins al moment i que es vol "teledirigir l'edicte".

Un dels altres punts aprovats, ha estat reconduir compromisos no liquidats del 2020 al pressupost del 2021, aproximadament, 2,7 milions d'euros. Finalment, entre els diferents punts de funcionament, també s'ha aprovat un crèdit extraordinari a la comissió de Turisme, Dinamització i Esports de 2.000 euros, tal com ha exposat, la cònsol menor, Eva Choy, destinats a participar en el clúster d'esports d'Actua.