El comú de la Massana intercedeix per la fricció entre treballadors

La MassanaLa cònsol major de la Massana, Olga Molné, i la cònsol menor, Eva Sansa, s'estan reunint des de fa dies amb les dues parts implicades en una fricció entre dos treballadors del comú de la Massana (un càrrec de relació especial i un tècnic de via pública), segons explica un comunicat enviat pel mateix comú.

El sindicat de Treballadors del Comú de la Massana (Sitcolama), segons va explicar via comunicat, va denunciar davant a la policia un dels càrrecs de confiança de la corporació per haver insultat un treballador. Segons van indicar, els membres del sindicat han presentat una queixa formal al departament de Via Pública, i anteriorment al d'agents de circulació, pel clima laboral que es viu en aquests departaments a causa de l'abús de poder "d'una persona propera als alts càrrecs comunals", qui "sovint se sobrepassa en les seves funcions" i, tal com s'ha mencionat anteriorment, ha arribat a agredir verbalment a algun treballador.

Segons el comú, el tècnic no desitja emprendre accions legals contra el càrrec de confiança de la corporació. A més, asseguren que el procés de conciliació que estan portant a terme les cònsols es preveu tancar en els pròxims dies.