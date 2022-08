El comú vol encarar una part de la reforma de la plaça del Poble l'any que ve

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella té la voluntat de començar a afrontar la reforma de la plaça del Poble l'any que ve. D'aquesta manera, aquest estiu ja es vol treure el concurs d'idees de la remodelació per veure si durant el 2023 es pot tirar endavant, si més no, una part de l'obra. "És una plaça molt gran i suposem que s'haurà de fer en diferents fases, perquè econòmicament serà car, perquè s'ha de fer com a mínim tot el paviment nou", ha manifestat la cònsol major, Conxita Marsol.

Una de les possibilitats, a més, és fer una connexió amb la part baixa que inclogui, tal com assenyala Marsol, o una passarel·la o uns ascensors per poder connectar amb el terreny de 2.500 metres quadrats que el comú té a la zona de la plaça de Braus i que ha obtingut gràcies a la cessió urbanística. De fet, en aquest terreny la cònsol creu que s'hi podria fer un equipament important per a la parròquia. "Hi veig uns ascensors allà, indistintament de l'equipament que hi fem, que evitin que els ciutadans travessin el carrer i pugin directament a la plaça del Poble", manifesta, i afegeix que a aquest accés caldria afegir-hi la passarel·la que ha de connectar la coberta de l'edifici del casino amb la plaça i l'avinguda Meritxell, ja que considera que quan la reforma estigui feta es crearà "un gran nucli" al que se li ha de donar "el màxim d'entrades".

La mandatària comunal ha recordat que aquest projecte de la plaça del Poble també anava lligat amb el multifuncional que es preveia a la zona de l'antiga plaça de Braus i reconeix que és una de les seves "assignatures pendents", i que s'ha endarrerit també pel projecte del centre polivalent.