Els comuns busquen una sortida a l’acumulació de residus de paper i cartró

La problemàtica per donar sortida als residus de paper i cartró que es generen al país va esclatar al març, però la crisi sanitària la va deixar en un segon pla fins que ara, amb la recuperació de la (nova) normalitat, s’ha tornat a posar sobre la taula. A diferència d’altres residus, Andorra no disposa de cap planta de tractament d’aquest tipus de residus i l’única opció és que una empresa s’encarregui d’exportar-la. Fins ara, ho feia Pirinenca de Serveis, que pagava 15 euros la tona per emportar-se el material i vendre’l a l’estranger, però el sector passa per una profunda crisi, i si bé abans s’arribaven a aconseguir 100 euros per tona de paper i cartró, avui en dia gairebé no troben ni compradors.

En la reunió de cònsols que es va celebrar aquest dijous a Encamp, els comuns van acordar pensar solucions per evitar embolicar-se amb les tones de residus de paper i cartró que cada mes generen famílies i comerciants. Els màxims responsables de les corporacions van mantenir una trobada telemàtica amb els responsables de l’empresa per plantejar possibles alternatives i, de moment, només s'han pogut comprometre a iniciar una campanya perquè la població separi correctament el paper i el cartró, i el seu reciclatge pugui ser més efectiu.

La difícil situació de les empreses que tracten paper i cartró es va iniciar després que la Xina anunciés fa un any que no acceptaria més material d'aquest tipus de l'estranger.

Tenir cura dels animals

Durant la mateixa trobada, els cònsols majors i menors també han anunciat que, juntament amb el ministeri d’Agricultura i ramaderia, es posarà en marxa a finals d’any o principis del 2021 una campanya per controlar el benestar dels animals, especialment dels gossos que alguns ramaders fan servir per a treballar. “Farem controls amb inspectors conjunts per detectar barraques d’animals i assegurar que estan en bones condicions”, ha aclarit Mas. A més, es durà a terme un pla de comunicació a nivell nacional per fomentar una tinença responsable d’animals de companyia.