Conducció segura durant els mesos de neu i gel

Optimitzar la seguretat i garantir la fluïdesa del trànsit en carretera en situacions en què la calçada estigui parcialment o totalment nevada o gelada. Aquest és l'objectiu que persegueix any rere any el departament de mobilitat del Govern d'Andorra. I perquè això sigui possible, cada 1 de novembre entra en vigor la normativa que assenyala l'obligatorietat de circular amb rodes de contacte i/o equipaments especials per les carreteres andorranes.

Els tallers de vehicles del país, com ara, Pyrénées Motor es posen a disposició dels conductors per garantir que aquests compleixen amb totes les regulacions sobre seguretat. Això sí, per sotmetre el vehicle a qualsevol tipus de manteniment, canvi de rodes inclòs, cal demanar cita prèvia.

Saps quins aspectes has de tenir en compte a l'hora de conduir sobre la neu o gel?

Conduir sobre gel o neu pot ser un repte considerable per a qualsevol conductor, ja que les condicions climàtiques adverses augmenten significativament el risc d'accidents. D'aquí que sigui important tenir en compte una sèrie d'aspectes clau: