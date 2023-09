Coneixes la base perquè un plat sigui equilibrat?

A hores d'ara una cosa hem de tenir clara. Hem d'evitar arribar a l'hora de sopar amb gana. I si és així és perquè durant el dia no hem menjat els nutrients suficients o perquè entre el dinar i sopar no hem menjat res de res. Per tant, allò que ens diuen els professionals de la nutrició de menjar cada 2-3 hores ho hem de dur a terme com sigui.

Ara bé, què fa que un plat sigui saludable? Com sabem si el que menjarem per dinar o sopar està bé o no? Cada plat ha de contenir tres ingredients bàsics: verdura o amanida, proteïna i hidrats de carboni (greixos sans).

I en quina mesura es poden ingerir tots aquests ingredients? Doncs ben senzill. Només has de dividir el plat en tres parts i incloure en cada una d'elles els ingredients que hem anomenat anteriorment.

Dins el grup de verdures existeixen una gran quantitat de possibilitats, com ara, enciams, escarola, endívia, créixens, ruca, tomàquet, cogombre, pastanaga, mongetes verdes, espinacs, bledes, ceba, espàrrecs, remolatxa, pebrot, carabassa, albergínia, carabassó, etc. Això sí, millor menjar verdura de temporada com la que t'ofereix Pyrénées Andorra en la seva secció de frescos.

On trobem la proteïna? Aquesta està tant en la carn com el peix, ous, llegums. També la trobem present en el seitan, tofu o quinoa. Finalment, els carbohidrats ja sabem on localitzar-los. A més de la pasta i arròs també el tenim al pa o cereals com el mill i la patata.

Tots aquests ingredients són fàcilment combinables entre ells i si no saps quins plats elaborar amb tot el que hem explicat entra al receptari de Pyrénées Andorra i cuina't el que et vingui de gust.