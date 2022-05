Consideres que tothom hauria de tenir accés al tercer pagador?

El grup parlamentari socialdemòcrata presentava al Govern aquesta setmana una proposta d'acord per tal d'implementar de forma generalitzada la figura del tercer pagador en les proves diagnòstiques, radiològiques i en els productes farmacèutics en un termini màxim de dos mesos. Tot i la proposta, el ministre de Salut, Albert Font, descarta aplicar la mesura, ja que, a parer seu, oferir aquesta possibilitat a gent que no ho necessita seria una prestació de confort. En aquest sentit, és partidari de concloure les reformes actualment en marxa referents a la via preferent, la història clínica compartida i la cartera de serveis.