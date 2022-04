Els cònsols coincideixen en aportar suggeriments per 'facilitar i agilitzar' els tràmits d'urbanisme

Tal dia com avui de fa 10 anys, el 27 d'abril de 2012, va ser notícia...

La nota dominant de la trobada ha estat la coincidència en la majoria d'aspectes entre els comuns, com ha destacat el cònsol de la Massana, David Baró. Després de sis anys d'aplicació de la llei ara els comuns comencen a poder canviar els seus plans d'urbanisme, com és el cas de Sant Julià que ho podrà fer aquest any o la Massana al gener del 2013, ha manifestat. Un fet que es vol aprofitar per introduir millores en la legislació i on el Govern ha demanat la participació dels comuns com a administració que aplica aquesta normativa, ha afegit.

Així, els set comuns han abordat amb els seus respectius tècnics d'urbanismes els problemes que s'han anat trobant en l'aplicació de la llei i els canvis que s'hi poden introduir per 'facilitar, simplificar i agilitzar' els tràmits, ha afirmat el cònsol massanenc.

En general es tracta d'aspectes 'molt tècnics', ha dit, dels quals en sortirà un document únic amb les reflexions dels comuns sobre les propostes del Govern que es revisarà en la propera reunió de cònsols i s'enviarà a l'Executiu.