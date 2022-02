Contagia't de l'esperit aventurer de NZA

Andorra la VellaNova Zelanda és un dels països més llunyans als quals podríem viatjar des d'Andorra. Potser per això, o perquè és un territori fortament marcat pels seus volcans i la seva intensa vegetació, ens desperta l'esperit d'aventura que tots portem dins. Una de les marques que millor ha sabut captar aquest caràcter intrèpid és la firma de moda d'home NZA New Zealand Auckland. Recentment, s'ha instal·lat a Pyrénées Andorra de manera exclusiva i ofereix una línia de peces de gran qualitat -jaquetes, jerseis, polos o camises- amb un estil esportiu, 'casual xic' i 'amb classe', que tant poden servir per fer senderisme per les valls del Principat com per anar a treballar a l'oficina. La frase que ells mateixos plasmen a la seva web, "sempre ben vestit i sense por a arromangar-se", defineix a la perfecció l'essència de la marca.

Arrels a la natura

La marca NZA New Zealand Auckland és fidel a les seves arrels: la natura. És per això que des dels inicis s'han definit com una marca de roba d'home "sostenible i de gran qualitat", posant molta cura als materials que fan servir i als processos de producció. Aquest és un dels motius principals pels quals Pyrénées Andorra va decidir incorporar NZA New Zealand Auckland a la seva oferta de marques de luxe exclusives. I és que vincular-se amb marques que respectin el medi ambient és un dels propòsits assenyalats pel grup andorrà en aquest 75è aniversari de Pyrénées Andorra.

Si et sents identificat amb l'estil i l'esperit aventurer de NZA New Zealand Auckland, passa per la planta baixa de Pyrénées Andorra i descobreix Nova Zelanda a través de la seva moda.