El Copríncep francès valida la condonació del deute de les pensions de la CASS

Andorra la VellaEl Copríncep francès ha emès una decisió crucial validant la condonació del deute de les pensions de la CASS, després d'una demanda presentada per la Unió Sindical. Aquesta mesura, que havia generat controvèrsia pel possible caràcter discriminatori en el pagament de les pensions segons la residència, ha rebut aquest suport oficial. Segons RTVA, s'ha anunciat que es treballarà en una llei per garantir la igualtat en la percepció de les jubilacions, demostrant un compromís amb la justícia social i l'equitat en aquest àmbit.