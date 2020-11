L'R, a 0,83

Se situava a per sobre d'1,5 durant la primera quinzena d'octubre, i des d'aleshores, mica en mica, passa a passa i “gràcies al compliment per part de la població de les mesures restrictives adoptades”, la taxa de reproducció (R) a set dies del SARS-CoV-2, s'ha situat a 0,83. Això vol dir que de cada 100 persones infectades transmetrien el coronavirus a 83, raó per la qual la corba de contagis està anant a la baixa des d'inici de setmana.



L'altre indicatiu que ajuda a entendre l'aplanament de la corba de contagis és la pressió sanitària, que també va disminuint, mica en mica, a mesura que passen els dies. En la roda de premsa posterior al consell de ministres, el Govern ha informat que a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 28 pacients (cinc menys que aquest dimarts), dinou dels quals es troben a planta i nou a la Unitat de Cures Intensives, vuit dels quals sota ventilació mecànica. A més, a la planta Covid-19 del Cedre s'han donat d'alta també cinc pacients i tan sols resten sis residents ingressats.



Sobre l'actualització de dades sanitàries, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha indicat que han detectat 135 nous positius en les darreres 24 hores, que contrasten amb els 22 que es van detectar el dimarts. "Vam tenir uns decalatges dels resultats de les proves", ha comentat el ministre, assegurant que segueixen amb una mitjana d'una setantena de casos diaris. Així, els casos totals s'eleven a 5.045, 1.236 dels quals resten actius i 3.734 ja han superat la malaltia. Una altra bona notícia és que les defuncions es mantenen en 75.



“ És un inici optimista de setmana que té continuïtat, tot i que s'ha de calibrar amb molta cautela perquè estem en una situació molt fràgil”, ha explicat Martínez Benazet.



Malgrat que els indicatius assenyalen aquesta continuïtat en la disminució de contagis, i que en la mateixa roda de premsa d'aquest dimecres s'ha anunciat que s'aixequen les restriccions per a visitar familiars residents a centres sociosanitaris, encara és aviat, considera l'executiu, per flexibilitzar les mesures a l'hostaleria. Almenys, com han dit altres vegades, fins que la taxa de reproducció (R) se situï entre el 0,5 i el 06.