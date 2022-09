Cosmètica concentrada en 800m2

Cada vegada més tenim més cura de la nostra imatge. I ja no parlem de si el sexe femení s'ho mira més que el masculí. No s'està a un mateix nivell, però sí que hi ha aquesta certa preocupació per la nostra imatge exterior. Al mercat existeix un gran reguitzell de productes cosmètics i Perfumeries Primor ens ho posa fàcil concentrant diferents marques en un mateix espai.

Allà on és present Primor, l'èxit està assegurat. I prova d'això la trobem en l'obertura de la firma malaguenya dins Epizen el passat mes d'agost. Des d'aleshores fins avui dia, l'afluència de gent que ha anat passant per Primor ha estat una constant. Nens, nenes, preadolescents, adolescents, joves, adults... Tots ells tenen el seu producte dins Primor.

Cosmètica prèmium, de gamma mitjana, productes de bellesa, joguets eròtics, perfumeria, joguets infantils... Tot això i més és el que trobaràs repartit en aquest espai de prop de 800 metres quadrats que ocupa Primor, empresa que no vol deixar a ningú sense el seu producte.

Perfumeries Primor és una empresa malaguenya de caràcter familiar que va ser creada el 1953. Des d'uns anys ençà, l'entitat ha experimentat una expansió imparable que fa que actualment compti amb més de 150 botigues repartides per diferents ciutats de la geografia espanyola, Portugal i també Andorra.