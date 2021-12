Quant costa la gestió anual de l'escorxador nacional?

Andorra la VellaL'Executiu ha aprovat aquesta setmana l'adjudicació de la concessió de la gestió dels serveis públics de l’Escorxador Nacional d’Andorra. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Poltrand per un import anual de 266.868 euros. La nova concessió s’iniciarà l’1 de gener del 2022 i es podrà perllongar anualment fins a un període màxim de sis anys, previ acord del Govern. L’adjudicació del servei té com a principal missió continuant oferint aquesta prestació essencial per poder permetre el continu desenvolupament del projecte de producció de carn de qualitat controlada d'Andorra.