Creació de continguts amb segell andorrà

Andorra la VellaUna dels termes que més s’ha posat de moda durant els mesos de pandèmia és “la creació de continguts”. I és que amb tothom tancat a casa, la fam per a l’entreteniment va créixer exponencialment. Durant aquests mesos però, hi va haver qui va començar a pensar en com seria l’endemà i en oferir aquests continguts al gran públic. I aquí és on comença la història de Five Media Clan.

Sergi Martí, Roger Espuga i Dani Lorenzo van crear la companyia després d’analitzar el mercat i fa poc més de sis mesos van donar a conèixer la marca. I el creixement en aquest mig any ha estat completament espectacular. Entre Instagram, Youtube i Twitch el contingut creat sota la marca Five Media Clan ha tingut 12,5 milions d’impactes a la xarxa.

Per aconseguir aquests números, Five Media Clan ha fet una aposta molt ferma en dos direccions: la creació de continguts i els jugadors professionals de Fortnite. Amb un públic objectiu radicat entre Espanya i Andorra, la firma del Principat es va fer en primera instància amb els populars RickyEdit i MateoZ, i recentment, han fitxat l’streamer vasca Alazne, la primera dona que entra a formar part de l’equip. En el Fortnite, l’aposta es va fer en base a quatre noms: Kkwet, Danimon, Zeetaa i Merehene.

Ara queda per veure quin serà el següent pas de Five Media Clan, després de llançar la seva primera línia de roba amb el seu logo i superar la xifra dels 15 mil seguidors a Instagram i servir de pol d’atracció a Andorra de creadors de contingut.