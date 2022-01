La Creu Roja dona "una nova oportunitat" a Jordi Fernández

Andorra la VellaHan passat gairebé sis mesos des que la junta directiva de la Creu Roja Andorrana va rebre una queixa interna d'un grup de treballadores per denunciar el tracte rebut pel director general, Jordi Fernández, relacionat, presumptament, amb assetjament sexual. Després d'aquest període i del procediment intern de l'entitat, la junta directiva ha decidit començar l'any reincorporant Fernández a la seva posició. Segons ha explicat el vicepresident de l'entitat, David Fraissinet, la seva tornada és amb efecte immediat, per la qual cosa des d'aquest dilluns torna a assumir les seves funcions amb la col·laboració dels responsables de cada servei i sota la supervisió de la junta directiva.

L'entitat espera així encetar una nova etapa que vetlli per un entorn laboral respectuós per a totes les persones que hi treballen, combatent qualsevol mena de discriminació, garantint condicions de treball que evitin l'assetjament de qualsevol mena i que promogui una igualtat efectiva. Amb aquesta finalitat s'ha redactat un protocol específic per prevenir aquestes situacions i donar curs a reclamacions o denúncies.

Tal com ha detallat Fraissinet, però, el retorn de Fernández "no significa que no s'hagi donat credibilitat a les denúncies de les noies. S'ha cregut sempre a tothom, no només la versió del director, però després de l'anàlisi, s'ha cregut que havia de tornar". A més, ha afegit que l'acompanyament que s'ha fet a les denunciants ha estat escoltar-les i respectar el seu anonimat. Malgrat tot, ha reconegut que el retorn de Fernández a l'entitat ha tingut suport unànime per part dels membres de la junta, mentre que no ha estat així pel que fa a la resta de treballadors: "No tothom pot pensar el mateix", ha indicat.

A banda de la reincorporació del director general, la Creu Roja Andorrana enceta una nova etapa durant el 2022. Una etapa que ha de permetre adaptar l'estructura de l'organització a les necessitats actuals i futures de la mateixa i també de la societat. S'inicia mitjançant un nou projecte anomenat 'Endavant tots junts', que comptarà durant gran part de l'any amb l'acompanyament de l'empresa Lidera.

Té com a objectiu definir, dissenyar i implementar una estratègia que ajudarà a millorar la comunicació interna, implicar l'equip en les decisions que el concerneix i implementar una direcció més participativa. Durant els pròxims mesos es definiran de manera transversal els procediments interns que han de permetre arribar a una millor eficiència i que s'han de traduir en un millor servei per a la societat en general.

Amb l'esmentada consultoria, s'ha fet una anàlisi interna de l'estructura organitzativa actual. Ha consistit, entre altres mesures, a escoltar tots els col·laboradors de l'entitat, de forma personal o bé mitjançant els caps d'àrea. Dita anàlisi ha implicat tots els serveis i àrees, i ha comptat amb la col·laboració d'un centenar de persones. Mitjançant entrevistes personals, enquestes i reunions s'han pogut detectar els punts forts i les àrees de millora de l'organització. La conclusió és que cal iniciar una nova etapa basada en nous reptes i projectes, sempre sota el compliment dels principis fonamentals que regeixen l'entitat i en resposta a les necessitats de la població andorrana.

L'entitat ha recalcat que no ha deixat mai de prestar servei i de ser a l'escolta de la ciutadania, ni des de l'inici de la pandèmia, ni en aquests últims mesos sense la figura del director general.