Creuar el Pont Tibetà de Canillo costarà 12 euros

CanilloL'entrada al Pont Tibetà de Canillo tindrà un cost de 12 euros, i accedir al mirador del Roc del Quer valdrà 5 euros. La corporació de Canillo ha aprovat aquest dijous en sessió de consell de comú l'ordinació de preus públics on s'especifiquen les tarifes per accedir a aquests dos atractius turístics. Així, l'accés al Pont Tibetà i al Mirador del Roc del Quer tindrà una tarifa conjunta de 14,50 euros, ja que adquirint els dos accessos es farà un 50% de descompte en l'entrada al mirador.

També hi haurà una tarifa reduïda per als residents amb un descompte del 25% per l'accés al Pont Tibetà. En la sessió, el comú ha aprovat el servei de transport al Pont Tibetà i al Mirador del Roc del Quer per un import de 97.482 euros del 8 de juny i fins al 31 de juliol.