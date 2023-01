Crítiques per la designació d'Imma Jiménez com a directora d'RTVA

Andorra la VellaL'associació de Professionals de la Comunicació d'Andorra (APCA) qüestiona la designació d'Imma Jiménez com a nova directora d'RTVA. Ho han manifestat a través d'un comunicat, en el qual indiquen que es tracta d'una persona "aliena al sector del periodisme i la comunicació".

En aquest sentit, exposen que consideren imprescindible que el màxim responsable de l'ens públic disposi de la titulació de periodista o comunicació audiovisual i experiència demostrable en la gestió de mitjans. Tot i no qüestionar la capacitat professional de Jiménez en la gestió empresarial ni el seu tarannà personal, l'entitat recalca la necessitat de disposar d'experiència necessària i formació per garantir el bon funcionament de la ràdio i televisió públiques.

L'APCA exposa que la direcció de l'ens suposa molt més que la gestió d'una empresa pública, asseverant que s'ha de tenir criteri per determinar els continguts de la programació, tenir una perspectiva ètica periodística, liderar la transformació digital de l'ens i situar els mitjans públics en el nou entorn. L'associació és coneixedora de la vàlua dels professionals d'RTVA, però ressalten que calen criteris professionals específics per determinar el model de ràdio i televisió del futur per Andorra.

Amb tot, consideren necessària una reforma de la llei que regula RTVA, la qual data de l'any 2000 i afirmen que es troba desfasada, per permetre, entre altres qüestions, que el màxim responsable de l'ens no sigui necessàriament de nacionalitat andorrana, un fet que, asseguren, limita l'accés al càrrec de professionals acreditats amb experiència demostrable.

Davant de tot l'exposat, sol·liciten que la designació de Jiménez al capdavant d'RTVA sigui temporal mentre se cerca un o una professional acreditada en el ram i amb experiència demostrable.