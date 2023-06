Fi de curs!!!!!

Doncs sí. Ja ha passat un curs escolar més. Fa poc que compràvem els llibres del curs 2022-23 i avui ja toca posar-los a les prestatgeries de l'habitació del nen o nena o bé deixar-los dins una caixa que acabarà al traster de casa. De fet, avui la gran majoria sortirem amb la llista del material escolar pel curs 2023-24 o amb la proposta de quaderns d'estiu perquè els nanos puguin repassar durant les vacances.

Si el teu cas és aquest darrer, a l'FNAC Andorra ja ho tenen tot preparat perquè t'emportis el quadern d'estiu que necessita el teu fill o filla. Les diferents editorials fan la seva proposta que disten molt dels quaderns tradicionals. Ara, els llibres de repàs de l'estiu venen a ser propostes perquè infants i joves puguin continuar practicant i aprenent les matemàtiques, la lectoescriptura i el coneixement de l'entorn entre jocs, reptes i enigmes.

És cert que les vacances trenquen amb la rutina del dia a dia, per això són vacances. Ara bé, tal com aconsellen els experts és bo que els hàbits no es perdin. D'aquí que dedicar una estona al dia a fer algun exercici de matemàtiques o llegir algun capítol d'una bona història d'aventures no fa mal a ningú. Potser dit així fa mandra fer-ho, però imaginar-te l'entorn en el qual estàs executant aquesta feina la cosa canvia i molt.

Així que no oblidis incloure el teu quadern d'estiu dins la maleta quan marxis de vacances.