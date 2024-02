Dades del SAAS revelen 406 Persones diagnosticades amb Càncer el 2023

Andorra la VellaEl Ministeri de Salut centra les seves accions pel Dia Mundial contra el Càncer en l'atenció integral de la malaltia. El proper dimecres 7 de febrer s'organitzarà una taula rodona amb la participació de professionals sanitaris i pacients de la unitat d'oncologia del SAAS. Amb motiu d'aquesta jornada, es destaca la importància de la conscienciació i mobilització de la societat per avançar en la prevenció i control del càncer.

La conferència 'Càncer: una atenció integral', programada per al 7 de febrer, busca apropar aquesta qüestió a la ciutadania amb una taula rodona que inclourà professionals de l'oncologia del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) i una pacient d'aquesta unitat. En el marc del Dia Mundial contra el Càncer, el Ministeri de Salut recorda la importància de mantenir hàbits de vida saludables i destaca els programes de cribratge preventius, com el de càncer de mama i còlon i recte.

Durant la ronda de cribratge per al càncer de mama, es van diagnosticar 170 dones afectades, amb una acceptació positiva per part de la ciutadania. El programa compta amb la col·laboració de diversos centres de radiologia, incloent CDIR Woman en la ronda d'enguany. Pel que fa al càncer de còlon i recte, es van detectar 10 persones afectades el 2023. Finalment, els diagnòstics d'anatomia patològica del SAAS van identificar 406 persones amb càncer, destacant els tumors més recurrents com els de còlon, pròstata i mama.