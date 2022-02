Dansa i humor per encetar les festes de Carnaval a la capital i Escaldes

Escaldes-EngordanyAndorra la Vella i Escaldes han recuperat enguany la celebració del Carnaval conjunt sense deixar-se res gràcies a la millora de la situació sanitària a causa de la pandèmia del coronavirus. Les parròquies de la vall central han donat aquest divendres el tret de sortida a la festivitat amb el pregó i la penjada del rei Carnestoltes, a banda de l'inici d'un cop d'Estat amb molt d'humor sobre l'actualitat política i social del país de la mà de la companyia teatral Making off.

Els pregoners han fet riure a infants, joves i adults, inclosa la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, a través de diverses anècdotes relacionades amb la pandèmia, les torres que s'estan construint al Clot d'Emprivat i les diferències entre les dues parròquies, a les quals han agraït el fet de, "com a mínim, haver-se posat d'acord per celebrar el Carnaval conjunt". L'acte ha continuat amb la dansa de l'esbart Santa Anna, que ha animat a tot el públic que s'ha reunit a la plaça Copríncep d'Escaldes.

Per mantenir la gresca i cloure amb l'inici de la celebració, els tècnics del comú escaldenc han procedit a portar-se el rei Carnestoltes avinguda Carlemany avall per penjar-lo al bell mig de la via perquè pugui ser observat per tots els ciutadans i turistes que transitaran aquest cap de setmana per la parròquia fins al dimarts 1 de març, quan serà traslladat a la plaça Guillemó per ser jutjat i cremat, com és tradició. Cal destacar que el rei ha estat realitzat pels infants de la ludoteca comunal de Santa Coloma.

El Carnaval continua aquest dissabte a partir de les 18 hores amb la rua pels carrers de la parròquia escaldenca i l'espectacle 'Les Wagonotes' de la Cia. Les Enjoliveurs. Diumenge a les 17 hores es durà a terme l'espectacle infantil 'Mozartland' a la sala Prat del Roure. Es tracta d'un concert-espectacle amb música de Mozart a càrrec de la Cia. del Príncep Totilau i l'entrada és gratuïta. Per cloure, dimarts 1 de març s'escenificarà el 'Robatori de les olles' de la mà de la secció infantil i juvenil de l'Esbart dansaire d'Andorra la Vella i, tot seguit, tal com s'ha mencionat anteriorment, tindrà lloc el judici i la cremada del Carnestoltes on participaran la companyia teatral Making off i l'esbart dansaire de la capital.