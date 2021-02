La dansa de 'L'Ossa' de l'Esbart Sant Romà, per primera vegada en el Carnaval d'Encamp

EncampMantenir l'acte principal del Carnaval d'Encamp com és el Ball de l'Ossa era un dels objectius principals del comú per celebrar aquest Carnaval marcat per la Covid-19. El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha assegurat que volien mantenir el ball per la Unesco i perquè "està molt lligat al Carnaval d'Encamp". Tot i així, ha confessat que al principi van tenir el dubte sobre quines activitats es podien dur a terme. "Normalment el Carnaval sempre té una programació estipulada i aquest any amb la pandèmia hem hagut d'adaptar-nos i anar afegint, modificant i traient activitats" per aconseguir que fos una festa completa respectant les mesures sanitàries, ha declarat Cruz. En aquest sentit, aquest 2021 a banda del tradicional Ball de l'Ossa a càrrec de la comissió de festes, també s'ha afegit, per primera vegada, a la programació una adaptació de la dansa feta per l'Esbart Sant Romà, que representa "la part més artística".

Aquesta adaptació ha tingut lloc aquest dissabte a les 12.30 hores a la sala de festes del Complex amb totes les entrades exhaurides. L'aforament ha estat limitat al 30% i era obligatori l'ús de la mascareta durant tota la funció. Enguany, ha estat el primer cop que s'ha pogut gaudir per Carnaval d'aquesta dansa que l'esbart va estrenar el 2002. La presidenta de la junta directiva de l'esbart i també dansaire, Olga Moreno, ha indicat que la directora artística es va inspirar en la tradició del Ball de l'Ossa per posar-ho sobre l'escenari. "Feia un parell o tres d'anys que no el ballàvem" i ha estat una oportunitat, ha afegit Moreno, remarcant que els ha fet molta il·lusió que es posés dins la programació del Carnaval.

A causa de les restriccions sanitàries, aquesta dansa s'ha hagut d'adaptar, ha declarat, el dansaire i membre de la junta directiva de l'esbart, Joan Sans, qui ha explicat que han hagut de reduir la xifra de dansaires "perquè aquest ball està pensat amb un nombre de parelles molt més alt". Així, de la vintena de dansaires que es troben damunt de l'escenari representant aquesta dansa, aquest dissabte tan sols n'hi ha hagut dotze.

Quant al Carnaval, el conseller de Cultura ha indicat que les entrades pel tradicional Ball de l'Ossa de dilluns també estan exhaurides. En aquest cas, en ser en un lloc exterior, l'aforament estarà limitat a 200 persones. D'altra banda, també ha manifestat que encara resten entrades pels espectacles infantils que es fan en el marc del Carnaval i ha animat a tothom a participar en el concurs de disfresses virtual.