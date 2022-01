Darrer cap de setmana per visitar el Museu Fàbrica Reig

Andorra la VellaEls ciutadans que desitgin visitar el Museu Fàbrica Reig ho podran fer per última vegada aquest cap de setmana abans que l'equipament tanqui les portes de manera definitiva el 9 de gener, just un any abans de complir-ne 20 en funcionament. El museu es reinventa i es trasllada al format virtual.

Els motius de la transformació són a conseqüència de la crisi que es preveu que sigui el turisme de masses i dels museus en general, sumats al tancament arran de la pandèmia i al costum adquirit durant aquest temps al món virtual.

Així doncs, a partir del 9 de gener les visites al museu seran virtuals, amb la finalitat "d'obrir Andorra al món". El tancament de l'equipament també comportarà que s'acabin les exposicions temporals que s'han anat fent. En total, hauran estat 54 exposicions temporals que han visitat 205.000 persones.