Deixa el cotxe com nou

Recordes el dia en què vas treure del concessionari el teu cotxe? És indiferent si era nou o de segona mà, el més important és saber si recordes les sensacions d'aquell primer dia. Tot net, olor de nou, brillant tant per dins com per fora, sense una ratllada, sense cap cop (per petit que sigui)... Ben segur que amb el temps tot això s'ha anat perdent, però el centre de carrosseria de Pyrénées Andorra ho posa fàcil per recuperar totes aquestes sensacions.

El centre de carrosseria de Pyrénées Andorra és el centre de planxa i pintura multimarca més gran d'Andorra amb 2.000 metres quadrats. En ell hi treballa personal qualificat en constant formació que desenvolupa òptimes tècniques de treball utilitzant equipament d'última tecnologia. Gràcies a la formació que reben els treballadors del taller a través de les escoles tècniques de les marques amb què treballa Pyrénées Andorra fa que tots els recanvis siguin originals.

El centre de carrosseria de Pyrénées Andorra ofereix als clients un horari ampli per reduir el temps d'espera. El taller funciona des de les 08:00 hores fins a les 18:00 hores, sense descans al migdia. La voluntat és que el client no hagi d'esperar molt temps per tornar a disposar del seu vehicle. D'aquí també que Pyrénées Andorra ofereixi una línia d'intervenció ràpida per a reparacions lleus sense espera o el servei de recollida i entrega del vehicle perquè els clients s'estalviïn el desplaçament. Si la reparació del vehicle es preveu llarga, Pyrénées posa a disposició un vehicle de substitució per a qui ho necessiti. I tot sense perdre de vista que totes les reparacions tenen una garantia de 2 anys.

Aprofita tots aquests avantatges i deixa el teu vehicle com nou, com el primer dia. No deixis que aquesta relació sentimental que adquirim amb el nostre vehicle s'espatlli per quatre ratllades i per algun copet.