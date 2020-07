Les obres del camí ral marquen la sessió del consell de comú ordinenc

Poder ser més present al comú i que se'ls tingui més en compte han estat algunes de les reivindicacions de l'oposició del comú d'Ordino en la sessió de consell de comú que s'ha celebrat aquest dijous i que ha estat centrada per les obres del camí ral. Per una banda, el conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, ha entrat un nou punt a l'ordre del dia en què ha proposat al comú que debati i repensi el fet de tornar a ser a 12 consellers en comptes de 10 per la següent legislatura. Entre els motius exposats, Dolsa ha indicat que amb aquest augment "l'oposició podria tenir més representació i més capacitat de treball" perquè és "complicat que una sola persona pugui fer tota la feina de les comissions i amb dues seria més fàcil". En aquest sentit, ha declarat que no es tractaria d'apujar els costos del comú, sinó dividir la partida actual entre 12 en comptes de 10, i tenir més consellers com tenen la resta de comuns.

Per la seva banda, l'altra consellera de l'oposició, Sandra Tudó, de MovemOrdino, ha confessat estar d'acord en el fet que treballar amb més companys és bo "sempre quan es mantingui la despesa comunal", ja que "som un comú petit i amb 10 consellers és suficient". A més, ha insistit en el fet que si una persona s'organitza, pot anar a totes les comissions. De fet, Tudó ha reclamat que la majoria faciliti la documentació de les comissions i les juntes cada setmana i no amb un marge de tres dies hàbils com és ara. "Penso que és difícil treballar amb l'equip amb el poc temps que se'ns facilita". A més, ha demanat que les comissions siguin més seguides i no cada tres mesos per poder treballar més conjuntament amb l'equip comunal. Pel que fa a la majoria, han comentat que estudiaran i analitzaran les propostes, però han indicat que la proposta de Dolsa es contradiu una mica amb la seva idea que la despesa del gabinet de cònsols actual és ja massa elevada.

Per un altre costat, un dels temes que ha generat més polèmica durant la sessió ha estat al voltant de les obres del camí ral. Cal recordar que una part del camí es va esfondrar després que un giny de massa pes hi passes. Les obres actuals estan posant un primer mur de formigó a l'interior i amb pedra seca a l'exterior per no danyar el camp visual, ha indicat el cònsol major, Josep Àngel Mortés, després que Dolsa hagi demanat l'aturada de l'obra per utilitzar formigó. "Si la paret està ben feta no ha de passar res", ha comentat Dolsa, qui, a més, ha afegit que el cost de 14.600 euros per aquesta obra és molt elevat i que el comú va formar tres persones per treballar la pedra seca. Mortés ha rebatut les declaracions de Dolsa i ha manifestat que "les persones s'han format per revestir parets i fer els límits d'aquestes i no estan prou formades per fer un mur com aquest". De fet, des de la majora s'ha defensat l'obra principalment per un tema de seguretat i han remarcat que en cap cas es veurà formigó a l'exterior. A més, Mortés ha afegit que després de la caiguda del camí a causa del pas d'aquest vehicle massa pesat, les companyies asseguradores estan treballant per veure qui ha de pagar aquesta reparació.

Des de l'oposició de X'Ordino, també s'ha entrat un altre punt dins la sessió i Dolsa ha proposat que s'arregli l'exterior de l'hotel Casamanya "per millorar la imatge de l'entrada a la parròquia". En aquest punt, la majoria ha indicat que tenien propostes d'inversos privats prèvies a la situació de la Covid-19 i que actualment estan parades. Tot i així, Mortés ha comentat que va sorgir una alternativa de projectes fa un parell de setmanes. "La idea de la majoria és trobar una solució abans d'acabar el mandat", ha expressat el cònsol major, qui ha afegit que si cap de les propostes que hi pugui haver tira endavant, sí que es podria plantejar una reforma exterior de l'edifici.

A més, durant la sessió també s'ha aprovat el calendari i les directrius per a l'elaboració del pressupost 2021 i la revisió del marc pressupostari 2020/2023, s'ha aprovat la proposició de Llei de modificació de la Llei de les finances comunals amb la resta de comuns i s'ha aprovat la documentació corresponent al primer trimestre de l'exercici 2020. Els membres del consell també han aprovat el Pla rector del parc natural de la vall de Sorteny i la proposta d'Ordinació d'organització i funcionament del comú d'Ordino.

Andorra Multiesport Festival

Al llarg de la sessió de consell, Mortés també ha estat preguntat per l'Andorra Multiesport Festival, que ha de substituir la prova de l'Andorra Ultra Trail que se celebrava a la parròquia d'Ordino. "S'ha signat una carta de compromís amb el Govern per tirar tot una sèrie de proves a tot el país, entre les quals una serà una 'trail' a Ordino", ha comentat Mortés, qui ha afegit que més endavant se signarà un conveni amb el Govern i l'empresa The Ironman Group per tirar endavant les curses. Segons ha manifestat, el compromís del comú és oferir la mateixa subvenció que amb l'anterior prova, que era de 80.000 euros. "Pròximament es treballarà amb les diferents parròquies perquè cada una presenti la seva prova" i, a partir d'aquí, "es matisaran les clàusules que es creguin oportunes dins el contracte".

Pel que fa a Tudó, ha declarat que és una bona solució i que, a més, aportarà professionalitat. Tan sols ha desitjat que l'aportació del comú sigui la mateixa perquè "falten molts diners". Per la seva banda, Dolsa ha manifestat que no el convenç i ha recordat que des que es va deixar perdre l'Andorra Ultra Trail, ja deia que aquesta nova prova es trobaria en altres indrets del país i que a Ordino es quedarien les sobres.